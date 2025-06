Juventus ufficiale l'addio a Francesco Calvo Effettive le dimissioni Chiellini al suo posto in Lega Calcio

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo, segnato da cambiamenti significativi in dirigenza. Dopo le dimissioni di Francesco Calvo e l’addio di Cristiano Giuntoli, la società si rinnova con l’ingresso di Damien Comolli, mentre Chiellini si avvicina al suo nuovo ruolo in Lega Calcio. Un’evoluzione che promette di ridefinire il futuro del club e di riaccendere le speranze dei tifosi. La rivoluzione è appena iniziata.

La rivoluzione in dirigenza di casa Juventus continua e, dopo l`addio a Cristiano Giuntoli e l`arrivo in società di Damien Comolli come nuovo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juventus - addio - ufficiale - francesco

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

UFFICIALE: Francesco #Calvo lascia la #Juve. È il nuovo President of Business Operations dell'Aston Villa Continua la rivoluzione nella dirigenza bianconera con l'addio di Calvo che era già trapelato da diverse settimane Il comunicato nel primo Vai su X

UFFICIALE: Francesco #Calvo lascia la #Juve. È il nuovo President of Business Operations dell'Aston Villa Continua la rivoluzione nella dirigenza bianconera con l'addio di Calvo che era già trapelato da diverse settimane Il comunicato ufficiale l Vai su Facebook

Juventus, ufficiale l'addio a Francesco Calvo. Effettive le dimissioni, Chiellini al suo posto in Lega Calcio; Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Ufficiale, Francesco Calvo lascia la Juventus e vola all'Aston Villa: nuovo ruolo in Premier League.

Juventus, ufficiale l'addio a Francesco Calvo. Effettive le dimissioni, Chiellini al suo posto in Lega Calcio - La rivoluzione in dirigenza di casa Juventus continua e, dopo l`addio a Cristiano Giuntoli e l`arrivo in società di Damien Comolli come ... Da msn.com

La Juventus saluta Francesco Calvo: dimissione effettive, il comunicato del club - L'ormai ex Managing Director Revenue & Institutional Relations del club bianconero proseguirà. ilbianconero.com scrive