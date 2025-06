Juventus ufficiale il nuovo sponsor di manica | sarà WhiteBIT

La Juventus dà un calcio alle convenzioni tradizionali annunciando il suo nuovo partner: WhiteBIT, leader europeo nelle criptovalute. Dopo lo sfogo di Paolo Ardoino, il club sceglie di abbracciare il mondo digitale con un accordo strategico che durerà tre stagioni. Un passo deciso verso l’innovazione e la trasformazione del calcio. La collaborazione tra sport e tecnologia si intensifica, aprendo nuove frontiere per tifosi e investitori.

Pochi giorni dopo lo sfogo di Paolo Ardoino, ceo di Tether e secondo azionista del club con oltre il 10 per cento delle quote, la Juventus ha reso noto un nuovo accordo di sponsorizzazione con WhiteBIT, una delle principali realtà europee nel settore delle criptovalute per volume di transazioni. La piattaforma diventa sia Official Cryptocurrency Exchange Partner sia sponsor di manica ufficiale della prima squadra maschile per tre stagioni, a partire dal 202526 fino al termine della 202728. Il logo dell'azienda apparirà per la prima volta sulla divisa bianconera in occasione del Mondiale per Club, sostituendo lo sponsor precedente, Azimut.