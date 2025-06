Il calciomercato infiamma le rivalità tra Juventus e Napoli, con la Juventus che ancora una volta scippa un colpo ai campani. Comolli ha trovato l'intesa definitiva per una punta che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione di Serie A. La sfida tra i due club si fa sempre più accesa, mentre il Napoli prepara le mosse per rinforzarsi e affrontare al meglio la battaglia a cuore aperto per il titolo.

Juventus senza pietà: scippato ancora il Napoli Comolli ha trovato l’intesa definitiva"> Duello tra bianconeri e campani, ma non solo, per una punta che fa gola a tanti club e può fare la differenza anche in Serie A. Il Napoli si sta muovendo con decisione sul calciomercato, sia in entrata che in uscita, per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i pali, si profila un addio per Elia Caprile. Per il ruolo di vice Meret, il nome caldo è quello di Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma. In difesa, un primo tassello è già stato aggiunto con l’arrivo di Giovanni Marianucci dall’Empoli, un giovane promettente che andrà a rinforzare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com