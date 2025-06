Juventus rivoluzione in attacco | Vlahovic a un passo dall'addio per i bookie sarà David il nuovo centravanti

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo, con Vlahovic ormai vicino alla partenza e i bookmaker che scommettono su Sar224 David come nuovo centravanti. Dopo le recenti novità nella dirigenza e la conferma di Tudor in panchina, l’aria di cambiamento si fa sempre più forte. La campagna acquisti promette emozioni e sorprese, rimanete sintonizzati per scoprire il futuro bianconero.

Dopo i cambi nella dirigenza e la conferma di Igor Tudor in panchina, c`è aria di rivoluzione nell`attacco della Juventus. Sembra a un passo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Francesco Calvo saluta la Juventus: sarà una nuova rivoluzione in dirigenza? Cosa sappiamo oggi - Francesco Calvo saluta la Juventus, aprendo le porte a una nuova rivoluzione nel club torinese. Questo addio, diverso dai precedenti, segna un cambiamento significativo per la dirigenza e le future sfide che attenderanno i protagonisti nel loro nuovo percorso.

