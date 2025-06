Juventus pazza idea Theo Hernandez | retroscena e blitz a sorpresa

La Juventus si prepara a sorprendere tutti con una mossa clamorosa: Theo Hernandez, il terzino del Milan, potrebbe attraversare il confine e vestire la maglia bianconera. Dopo settimane di voci e retroscena, le ultime indiscrezioni alimentano l’idea di un blitz estivo che potrebbe rivoluzionare il mercato juventino. Ma cosa c’è dietro questa supposizione? E quali sono le possibilità concrete di vederlo alla Juventus? Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile operazione di grande impatto.

Theo Hernandez alla Juventus: potrebbe essere questa la nuova follia di mercato dei bianconeri in vista dell’estate. Il terzino del Milan, come noto, è pronto a dire addio ai rossoneri giĂ nelle prossime settimane Secondo quanto trapelato dalle ultime novitĂ di mercato, il Milan non avrebbe raggiunto un accordo con l ’Atletico Madrid per il passaggio di Theo Hernandez ai Colchoneros. Il club spagnolo, infatti, non avrebbe raggiunto la cifra richiesta dal Milan ed eviterĂ nuovi rilanci nel corso delle prossime settimane. Ecco perchè, come sottolineato anche da Sky Sport, la trattativa tra i due club potrebbe interrompersi definitivamente. 🔗 Leggi su Tvplay.it