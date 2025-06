Juventus Locatelli in dubbio per il mondiale

La possibile assenza di Manuel Locatelli dal Mondiale per Club 2025 rappresenta un colpo duro per la Juventus, che si prepara ad affrontare questa importante competizione senza uno dei suoi pilastri del centrocampo. Reduce da un infortunio alla caviglia, il talento classe 1998 sta ancora lottando per recuperare pienamente, mettendo a rischio la sua partecipazione. La sua presenza è fondamentale: il club e i tifosi sperano in un pronto riscatto.

Locatelli, un'assenza che pesa La Juventus potrebbe affrontare l'esordio al Mondiale per Club 2025 senza Manuel Locatelli, pilastro del centrocampo di Igor Tudor. Il classe 1998, reduce da una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare le recenti partite dell'Italia contro Norvegia e Moldavia, non è ancora al

