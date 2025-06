Juventus la rivoluzione continua | dimissioni ufficiali

La Juventus continua la sua rivoluzione: dopo le dimissioni ufficiali e i cambiamenti in dirigenza, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Tra aggiornamenti sul calciomercato e l’attesa per l’esordio al Mondiale per Club, i tifosi sono spettatori di un momento di trasformazione totale. John Elkann guida questa fase decisiva: la strada verso il futuro è appena cominciata, e tutto è ancora da scrivere.

Prosegue la rivoluzione in casa Juventus: c’è il comunicato ufficiale dopo le dimissioni. Tutti gli aggiornamenti In attesa dell’esordio al Mondiale per Club, sono giorni piuttosto movimentati anche in casa Juventus per quanto riguarda il calciomercato. Il club bianconero ha già salutato diversi membri della vecchia dirigenza ed è ora chiamato a scegliere anche il nuovo direttore sportivo. John Elkann, prosegue la rivoluzione in casa Juventus: ufficiali le dimissioni dell’ex dirigente bianconero (Foto LaPresse) – calciomercato.it “Vorrei assumere un direttore sportivo che si occuperà dei trasferimenti e della gestione e sarà coinvolto nel calciomercato – ha annunciato il nuovo dg Comolli – con un occhio al settore giovanile e riporterà a me. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, la rivoluzione continua: dimissioni ufficiali

In questa notizia si parla di: juventus - rivoluzione - dimissioni - continua

Francesco Calvo saluta la Juventus: sarà una nuova rivoluzione in dirigenza? Cosa sappiamo oggi - Francesco Calvo saluta la Juventus, aprendo le porte a una nuova rivoluzione nel club torinese. Questo addio, diverso dai precedenti, segna un cambiamento significativo per la dirigenza e le future sfide che attenderanno i protagonisti nel loro nuovo percorso.

FERRARI: VASSEUR TRABALLA SEMPRE PIÙ Diverse fonti riportate dalla carta stampata italiana stanno raccontando di un Vasseur sarebbe sempre più in bilico alla guida della Ferrari Con la rivoluzione avviata dal team principal francese - soprattutto i Vai su Facebook

Juventus, la rivoluzione continua: dimissioni ufficiali; Juventus, ufficiale l'addio a Francesco Calvo. Effettive le dimissioni, Chiellini al suo posto in Lega Calcio; Calvo via, rivoluzione Juve: dimissioni clamorose, c’è la Premier.

Juventus, la rivoluzione continua: dimissioni ufficiali - Prosegue la rivoluzione in casa Juventus: c'è il comunicato ufficiale dopo le dimissioni. Scrive calciomercato.it

Juventus, ufficiale l'addio a Francesco Calvo. Effettive le dimissioni, Chiellini al suo posto in Lega Calcio - La rivoluzione in dirigenza di casa Juventus continua e, dopo l`addio a Cristiano Giuntoli e l`arrivo in società di Damien Comolli come ... Come scrive msn.com