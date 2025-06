Juventus il futuro di Gyökeres

La Juventus fa sul serio: il club bianconero sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi Viktor Gyökeres, il talentuoso centravanti svedese dello Sporting Lisbona. Con una proposta di circa 70 milioni, i torinesi dimostrano di credere nel potenziale del giocatore e di puntare deciso al suo acquisto, sfidando la richiesta di 80 milioni dello Sporting. Il futuro di Gyökeres potrebbe presto essere scritto in bianconero, segnando un nuovo capitolo nella rinascita della Juventus.

Viktor con la K La Juventus si muove con decisione sul mercato e punta forte su Viktor Gyökeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno avviato una trattativa e preparano un'offerta da 70 milioni complessivi, pur sapendo che lo Sporting ne chiede 80. Gyökeres,

In questa notizia si parla di: gyökeres - juventus - viktor - sporting

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

La #Juventus ha rilanciato per Viktor #Gyökeres, avvicinandosi alla richiesta d'ingaggio dell'attaccante: 7.5M€ netti a stagione (circa 13 lordi), ben 10 in meno rispetto a #Vlahovic. Sul fronte #Sporting, la richiesta è chiara: 70M€ + 10 di bonus.

#Chelsea e #Juventus hanno chiesto informazioni per Viktor #Gyökeres, bomber dello #Sporting. L'#Arsenal resta alla finestra. [@Record_Portugal ]