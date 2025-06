Juventus è fatta per Caprile

La Juventus ha piazzato un colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di Elia Caprile, giovane promessa tra i pali. Con questa scelta, i bianconeri rafforzano la loro rosa puntando sulla freschezza e il talento del portiere classe 2001, arrivato dal Cagliari dopo aver fatto intuire grandi potenzialità . Un acquisto strategico che potrebbe cambiare le sorti della porta juventina: il futuro è già qui, e si chiama Caprile.

Colpo in Porta con l'arrivo di Caprile La Juventus si muove con decisione sul mercato e strappa Elia Caprile al Torino, vincendo un derby di mercato per il nuovo portiere. Il giovane estremo difensore, classe 2001, arriva dal Cagliari, dove ha brillato dopo il trasferimento dal Napoli, rinunciando al sogno

Caprile Juventus, dalla Sardegna non hanno dubbi: anche in bianconeri in corsa per il portiere del Cagliari! Dalla Sardegna, Caprile si conferma come uno dei nomi caldi per la Juventus. I bianconeri sono in corsa per acquisire il talento del Cagliari, attualmente in prestito dal Napoli, alla luce di un possibile addio di Perin.

