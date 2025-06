Juventus due di picche al Milan e Allegri | Non ho mai chiesto di andare via

In un calcio che non conosce pause, i rumors di mercato infiammano l’ambiente juventino: tra smentite, strategie e ambizioni, la Vecchia Signora si prepara a scrivere il proprio futuro. Allegri resta saldo al timone, mentre il nome di Cambiaso si fa strada tra le novità. In questa arena di voci e speranze, una cosa è certa: la Juve è pronta a sorprendere ancora.

Un big bianconero risponde ai rumors di mercato: si allontana l’ipotesi rossonera dell’estimatore Max Allegri La Juventus si appresta ad affrontare il Mondiale per Club negli Stati Uniti, ma intanto si susseguono i rumors di mercato in entrata e uscita per la ‘Vecchia Signora’. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Tra i nomi al centro delle cronache resta Andrea Cambiaso, già vicino all’addio ai bianconeri nell’ultima sessione invernale dopo il corteggiamento del Manchester City. Sul nazionale azzurro restano le big di Premier e Liga, oltre al Milan dell’estimatore Allegri. La Juve però è intenzionata a puntare sul giocatore e pensa a anche al rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, due di picche al Milan e Allegri: “Non ho mai chiesto di andare via”

La Juventus di Thiago Motta (e Tudor) ha fatto peggio di quella di Allegri - Comunque vada, la stagione della Juventus si preannuncia complessa. L’obiettivo primario sarà limitare i danni e assicurarsi un posto in Champions League, essenziale per il futuro del club.

