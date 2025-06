Juventus | colpo per la gloria bianconera

La Juventus si prepara a piazzare il colpo del secolo: Viktor Gyokeres, il prolifico attaccante svedese dello Sporting CP, è al centro delle attenzioni bianconere. Con una media impressionante di gol e una fame insaziabile, Gyokeres potrebbe diventare il nuovo volto della gloria juventina sotto la guida di Igor Tudor. La sfida ora è convincere il club portoghese: il sogno di un attacco da sogno sta per diventare realtà.

Gyokeres, la priorità assoluta della Juventus La Juventus è pronta a fare sul serio per Viktor Gyokeres, il bomber svedese dello Sporting CP che ha incantato l’Europa con 97 gol in 102 partite dal 2023. Igor Tudor lo considera il tassello perfetto per il suo attacco, e Damien Comolli, secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: colpo per la gloria bianconera

In questa notizia si parla di: juventus - colpo - gloria - bianconera

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah.

Da sogni di gloria a incubo, in Olanda la Juve affonda ed esce a testa bassa dalla Champions; Juventus-Napoli femminile 1-1, pareggio prezioso in chiave salvezza; Gli eroi in bianconero: Roberto BONINSEGNA.

Mercato Juventus, il Napoli non si ferma: pronto il super colpo in Serie A! Affare da oltre 50 milioni di euro. Cosa manca per la chiusura - Mercato Juventus, il Napoli di De Laurentiis e Conte è scatenato: nel mirino un attaccante accostato anche ai bianconeri. Scrive juventusnews24.com