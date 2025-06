Juventus Cambiaso | Milan e Napoli? Felice qua di sicuro c'è solo la morte Mai chiesto di andare via

Andrea Cambiaso conferma il suo attaccamento alla Juventus, sottolineando: “Non ho chiesto di andare via, sto bene qui”. Con passione e dedizione, il giovane talentuoso si rivolge anche ai propri tifosi, rivelando: “Abbiamo tifato per Igor Tudor”. La sua fedeltà si fa sentire, unendo entusiasmo e determinazione in un clima di grande fiducia, lasciando intravedere un futuro promettente sotto i colori bianconeri.

Andrea Cambiaso e la fedeltà alla Juventus: `Non ho chiesto di andare via, sto bene qui`. E sull`allenatore svela: `Abbiamo tifato per Igor Tudor`.

Juventus, quattro giocatori hanno lavorato a parte: dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners | Serie A - La Juventus affronta momenti di incertezza con quattro giocatori che hanno svolto un allenamento individuale.

Il #NottinghamForest si aggiunge alla lista di club che ha chiesto informazioni per Andrea #Cambiaso. Anche Atletico Madrid e Milan restano ancora tracce attuali.

UFFICIALE: la Juventus ha annunciato che Conceicao e Kolo Muani andranno al Mondiale per club in prestito con il club bianconero. La speranza è che il rapporto con i due giocatori venga prolungato anche per la prossima stagione 2025-26.

Juventus, Cambiaso: "Voci su Milan e Napoli? Non ho chiesto di andare via. Abbiamo tifato per Tudor" - Andrea Cambiaso e la fedeltà alla Juventus: `Non ho chiesto di andare via, sto bene qui`.