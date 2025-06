Juventus arriva il nuovo portiere | derby vinto in Serie A

La Juventus si prepara a rafforzare la propria difesa con un nuovo acquisto di prestigio, pronto a fare la differenza tra i pali. Dopo il derby di vittorie in Serie A, il club bianconero punta deciso allo Scudetto, puntando su un giovane portiere italiano emergente. I dettagli sono ancora riservati, ma l’obiettivo è chiaro: consolidare la rosa per conquistare nuovi trionfi e tornare ai vertici del calcio italiano. La prossima stagione promette emozioni ancora più intense.

La Juventus ha intenzione di puntare nuovamente allo Scudetto: spunta l’affare in porta per superare la concorrenza del Torino in Serie A Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione. La Juventus proverà a chiudere nei prossimi giorni per l’estremo difensore italiano in rampa di lancio: spuntano i primi dettagli interessanti in ottica futura. – Lapresse – calciomercato.it  La dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: spunta un nuovo affare in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it