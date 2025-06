Juventus addio Vlahovic | maxi scambio con il Milan

Il calcio italiano sta vivendo un attimo di grande fermento: si parla di un maxi scambio tra Juventus e Milan, con Dusan Vlahovic al centro delle trattative. La Juventus sembra pronta a lasciarsi alle spalle un’annata difficile, puntando su una mossa strategica per rinvigorirsi e ambire a nuovi traguardi. La destinazione di Vlahovic potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre, aprendo un nuovo capitolo emozionante. Tutto può succedere nei prossimi giorni: il futuro è ancora da scrivere.

NovitĂ importanti in vista della prossima stagione con lo scambio a sorpresa tra Milan e Juventus. Ecco la mossa vincente in casa bianconera: conosciamo subito i dettagli Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa bianconera per ambire a grandi palcoscenici. Un momento decisivo per dire addio a Dusan Vlahovic, che ha vissuto un periodo difficile nell’ultima stagione. Ora è tempo di rilanciarsi nel calcio che conta: la destinazione Milan potrebbe risolvere numerosi problemi. – Lapresse – calciomercato.it  Il club bianconero è al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it