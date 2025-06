Juventus addio Vlahovic | arriva l’attaccante da 70 milioni più bonus

La Juventus si prepara a salutare Vlahovic, il suo attaccante da 70 milioni, con un futuro ancora incerto. Dopo un mancato rinnovo, i bianconeri sono pronti a investire nel suo erede, segnando una svolta importante nel reparto offensivo. Prima di partire per il Mondiale per Club, il nuovo dg Damien Comolli ha incontrato il 25enne serbo per trovare una soluzione che possa rilanciare la stagione. La fine di un’era o l’inizio di una nuova?

Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus, a causa del mancato accordo sul rinnovo. La Juve spenderĂ 70 milioni per il suo erede. Sta per giungere ai titoli di coda il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Il neo direttore generale Damien Comolli, prima della partenza per gli Stati Uniti in occasione del Mondiale per Club, ha provveduto ad incontrare il 25enne serbo al fine di fare il punto della situazione e provare a riattivare la trattativa per il rinnovo del contratto. All’incontro in questione, però, non hanno fatto seguito significativi passi in avanti. Da qui l’idea del manager di rimetterlo in vendita e, al tempo stesso, aprire il casting volto a consegnare ad Igor Tudor un nuovo centravanti di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, addio Vlahovic: arriva l’attaccante da 70 milioni piĂą bonus

