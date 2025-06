Juventus 8 cessioni per arrivare a Gyokeres | i nomi da sacrificare sul mercato

La Juventus si prepara a un mercato di grandi manovre: per assicurarsi Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona, i bianconeri pianificano ben 8 cessioni strategiche. Un vero e proprio rinnovamento volto a rafforzare l’attacco e puntare in alto. Ma chi sono i nomi sul mercato pronti a fare le valigie? Scopriamo insieme quale sarà la rosa sacrificabile in questa ambiziosa operazione di mercato.

I bianconeri tenteranno ben 8 cessioni in rosa per arrivare ad acquistare l’attaccante dello Sporting Lisbona: chi sono i nomi in bilico (Ansa) – SerieANews.com La Juventus sogna in grande e lo fa sperando nell’arrivo di Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese è uno dei grandi obiettivi di mercato dei bianconeri, che sono intenzionati a regalare un colpo da 90 ai propri tifosi in vista della prossima stagione. Riuscire a chiudere la trattativa con lo Sporting Lisbona sarà complicatissimo e le cifre sono molto alte. Gli agenti del calciatore sono in rotta di collisione con il presidente del club portoghese, venuto meno ad un accordo fatto dal precedente d. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juventus, 8 cessioni per arrivare a Gyokeres: i nomi da sacrificare sul mercato

In questa notizia si parla di: cessioni - arrivare - nomi - juventus

Mercato Juventus: missione bomber! In attesa della cessione di Vlahovic, i bianconeri sono in cerca di un attaccante che possa giocarsi una maglia con Kolo Muani. Tre nomi sul taccuino di Comolli Vai su Facebook

Mercato Juventus: missione bomber! In attesa della cessione di Vlahovic, i bianconeri sono in cerca di un attaccante che possa giocarsi una maglia con Kolo Muani. Tre nomi sul taccuino di Comolli #Fantacalcio Vai su X

GIALLO INTER, VA SUI NOMI DELLA JUVE: DA DOVE ARRIVANO I SOLDI? ECCO I NOMI DEL MERCATO; Juventus, Cambiaso ai saluti: l’addio finanza il colpo dal Milan; La Juventus vuole Gyokeres: arriverà con la partenza di Vlahovic?.

Juventus, cessioni: offerta per Kelly, i dettagli dell’operazione - Contatti esplorativi tra Juventus e Crystal Palace per i difensori Lloyd Kelly e Tiago Djalò. Riporta msn.com

Juventus: rivoluzione di mercato con Comolli, cessioni e nuovi obiettivi - La Juventus cambia strategia di mercato con Comolli: cessioni importanti e nuovi obiettivi come Tonali e Donnarumma. Scrive msn.com