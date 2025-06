Juve pronti 150 milioni per il mercato? Tutto dipende dalle cessioni

La Juventus si prepara a un’estate di grandi manovre di mercato, con un budget che potrebbe arrivare fino a 150 milioni di euro, ma tutto dipende dalle cessioni. Con un piano ambizioso e strategie mirate, i bianconeri puntano a rinforzare la rosa e riaccendere le speranze di vittoria. Chi partirà e chi resterà? Ecco le mosse più calde in vista di questa stagione cruciale.

Juve, pronta un'estate importante sul mercato: con le cessioni il budget può arrivare a milioni: ecco chi può partire La Juve si prepara a un'estate caldissima con l'obiettivo dichiarato di tornare a competere per i trofei. La dirigenza guidata da Damien Comolli, come riportato dal Corriere dello Sport, punta a costruire una rosa ambiziosa per .

Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti - La Juventus si prepara a un'estate calda sul fronte del calciomercato! Secondo Ciro Venerato, la società bianconera ha presentato un'offerta da 80 milioni di euro al Napoli per il talentuoso attaccante Victor Osimhen.

#Juventus, strategia precisa: fra cessioni e budget previsto, 150 milioni pronti per il mercato Vai su X

Da quando la Juventus ha lasciato andare via Giuseppe Marotta: Ha investito circa 1 miliardo e 300 milioni di euro sul mercato (considerate le cessioni ha speso circa 600 milioni di euro). Ha vinto solo 1 scudetto, 1 Supercoppa Italiana e 2 Coppe Italia. Vai su Facebook

Mercato Juventus, in arrivo 100 milioni di euro dalle cessioni di questi otto bianconeri! La lista aggiornata dei possibili partenti - La lista completa e aggiornata dei possibili partenti in estate Il Corriere dello Sport ha dedicato ampio spaz ... Da juventusnews24.com