Juve occhi su Ederson | costo 60 milioni Perin verso la cessione? Lo vuole il Milan

Individuare, ma la Juventus non si ferma: occhi puntati su Ederson, con un costo di 60 milioni, mentre Perin si avvicina al Milan. La squadra bianconera si prepara a rinforzarsi, tra cessioni strategiche e nuovi innesti di livello. La sfida è chiara: rafforzare il centrocampo senza perdere di vista gli obiettivi stagionali. Ma chi sarà il vero protagonista di questa rivoluzione in casa Juve? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Torino, 16 giugno 2025 – La Juve ragiona sul mercato, in attesa di completare l'organigramma, e lo fa anche sul centrocampo, dove verrĂ sacrificato Douglas Luiz per fare posto a un nuovo innesto che abbini quantitĂ e qualitĂ . Locatelli, McKennie, Thuram e Koopmeiners rimarranno, ma su tre competizioni da giocare servirĂ arricchire le rotazioni oppure prendere un titolare conclamato. C'è un nome sul taccuino della dirigenza, difficile da prendere: Ederson. Poi, attenzione a Mattia Perin, attratto da Max Allegri a Milano.  Ederson costa 60 milioni di euro. Intuizione di Walter Sabatini per la Salernitana di qualche anno fa, Ederson è stato poi prelevato dall'Atalanta e ha fatto le fortune del tecnico Gian Piero Gasperini.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

