La Juventus accelera verso l’esordio al Mondiale per Club, e i segnali provenienti dagli Stati Uniti svelano retroscena sorprendenti sul ritiro dei bianconeri. Igor Tudor porta la squadra a un passo dalla sfida contro l’Al Ain, con allenamenti intensi e una determinazione crescente. La tensione si fa palpabile: cosa ci attende in questa competizione internazionale? Scopriamo insieme le anticipazioni e le strategie della Vecchia Signora.

Juve di corsa verso l'esordio al Mondiale per Club: spifferi dagli Stati Uniti rivelano che Tudor. Il retroscena dal ritiro dei bianconeri verso l'Al Ain. La Juventus va di corsa: sono giorni di intense sedute di allenamento per la squadra di Igor Tudor che viaggia spedita verso l'esordio nel Mondiale per Club contro l' Al Ain. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il tecnico croato fa sul serio e, stando agli spifferi che fuoriescono dal blindatissimo bunker immerso nel verde di White Sulphur Springs, vuole aggredire l'esordio puntando in particolare su Kolo Muani.

