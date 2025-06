Juve alla francese Tudor ha scelto il suo leader per il Mondiale | Kolo Muani sorpassa Vlahovic ora è lui l’uomo-simbolo per l’assalto all’America

In un calcio internazionale in evoluzione, la Juventus si prepara a una sfida cruciale per il Mondiale per Club. Igor Tudor ha già le idee chiare sul suo attacco: tra Kolo Muani e Vlahovic, la scelta potrebbe rivoluzionare il futuro bianconero. La domanda ora è: chi sarà il vero uomo simbolo di questa nuova era? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le strategie che potrebbero determinare il destino della Juventus in questo entusiasmante percorso.

Le ultime sulle possibili scelte di Igor Tudor per il Mondiale per Club con la Juve, con la preferenza tra Kolo Muani e Vlahovic Secondo La Gazzetta dello Sport i giochi in attacco nella Juventus sembrano definiti. Dalla laguna di Venezia al verde della West Virginia, il messaggio di Igor Tudor non cambia: «Non siamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve alla francese, Tudor ha scelto il suo leader per il Mondiale: Kolo Muani sorpassa Vlahovic, ora è lui l’uomo-simbolo per l’assalto all’America

In questa notizia si parla di: juve - tudor - mondiale - kolo

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

INIZIA IL #CALCIOMERCATO DELLA #JUVE Il club bianconero ha confermato ufficialmente la presenza di #KoloMuani e #Conceicao al Mondiale per Club. Sul mercato, ecco i primi 4 nomi di #Tudor: #Balerdi e #NunoTavares per la difesa, #Frattesi dell'I Vai su Facebook

Juve, Comolli si presenta: "Vincere sarà la mia ossessione. Tudor nostro allenatore anche dopo il Mondiale. Kolo resta, Vlahovic vediamo" #juve #Juventus #cimoli #tudor #finoallafine #Vlahovic #chiellini #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 Vai su X

Kolo Muani e Conceicao, Tudor sorride: entrambi al Mondiale con la Juve; I convocati della Juve al Mondiale per Club, c'è Bremer: Tudor chiama anche 9 ragazzi della Next Gen; Juve, Kolo Muani e Conceiçao giocheranno il Mondiale per Club: è ufficiale.

Al Ain-Juventus (Mondiale per Club): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Kolo Muani e Conceicao, Tudor sorride: entrambi al Mondiale con la Juve - La finestra di mercato dal 1 al 10 giugno si è conlcusa senza colpi per la Juventus, ma in vista del Mondiale per Club la dirigenza bianconera è riuscita a confermare alcuni dei giocatori presenti in ... Secondo msn.com