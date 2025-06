Juve-Al Ain terna tutta femminile Chi è l' arbitra Tori Penso | dai record al vaffa di CR7

Un passo storico e rivoluzionario nel calcio mondiale: la prima terna arbitrale tutta femminile, guidata dall’arbitro statunitense Tori Penso, farà il suo debutto al Mondiale per Club all’Audi Field di Washington. Un segnale potente di inclusione e parità, che sfida stereotipi e apre nuove strade per il futuro dello sport. La passione e il talento al servizio del gioco più amato al mondo stanno scrivendo una nuova pagina…

Il fischietto statunitense, insieme alle connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, farà il suo esordio al Mondiale per Club all'Audi Field di Washington. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Al Ain, terna tutta femminile. Chi è l'arbitra Tori Penso: dai record al "vaffa" di CR7

In questa notizia si parla di: juve - terna - tutta - femminile

Mondiale per club, terna tutta femminile per la Juve: chi è Tori Penso, l'arbitro dei record che fece infuriare Ronaldo e Brozovic; Mondiale per Club: terna tutta femminile per la Juve; Juve-Al Ain, terna tutta femminile. Chi è l'arbitra Tori Penso: dai record al vaffa di CR7.

Mondiale per club, terna tutta femminile per la Juve: chi è Tori Penso, l'arbitro dei record che fece infuriare Ronaldo e Brozovic - I bianconeri della Juventus esordiranno a Washington nella notte di giovedì alle 3 ora italiana cotro l'Al Ain al Mondiale per club, arbitro e assistenti saranno tutte donne, i precedenti ... Si legge su sport.virgilio.it

Mondiale per Club: terna tutta femminile per la Juve - La sfida contro l'Al Ain (diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset. Lo riporta informazione.it