Judo, Kaju esplode a 25 anni ed è campionessa del mondo nei -63 kg. Arbuzov oro nei -81 kg.

La passione e la determinazione del judo mondiale si sono infine concentrate a Budapest, dove l’atleta giapponese Haruka Kaju ha conquistato il titolo con un exploit che rimarrà nella storia. A 25 anni, Kaju esplode di talento e forza, diventando campionessa del mondo nei 63 kg e coronando un percorso straordinario. Il suo trionfo, insieme alle vittorie di altri campioni, rende questa edizione dei Mondiali un evento imperdibile per gli appassionati di arti marziali.

Si è conclusa ufficialmente anche la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Il Final Block odierno non ha visto purtroppo la presenza di atleti italiani, tutti eliminati prima dei quarti di finale nella categoria -63 kg femminile e nella -81 kg maschile. Tra le donne è arrivato il successo della giapponese Haruka Kaju, subito sul gradino più alto del podio al debutto assoluto in un Mondiale a 25 anni. La nipponica, mai convocata per un evento IJF fino allo scorso dicembre, è diventata in pochi mesi il nuovo punto di riferimento nazionale della categoria vincendo nell'ordine il Grand Slam di Tokyo, il Grand Slam di Parigi ed i Campionati Asiatici prima di questa rassegna iridata.