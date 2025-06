Judo Italia assente nel day-4 del Final Block ai Mondiali 2025 | poca strada per Avanzato Esposito e Russo

Nella quarta giornata dei Mondiali di judo 2025 a Budapest, l’Italia si scontra con le sfide più dure, con poche speranze di avanzare per Esposito e Russo. La squadra azzurra, dopo il successo di Assunta "Susy" Scutto, punta ora a riscrivere il proprio destino, ma il cammino si fa incerto. Riusciranno i nostri atleti a sorprendere le aspettative e portare a casa nuove medaglie? La risposta sta ancora nel tatami...

Niente da fare in casa Italia nel quarto giorno dei Mondiali di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Quest'oggi il Bel Paese aveva puntato le proprie fiches su Carlotta Avanzato e Savita Russo nella categoria femminile fino a 63 kg e Antonio Esposito nella categoria maschile fino a 81 kg. La spedizione tricolore sperava di arricchire il proprio bottino di medaglie, citando l'oro di Assunta "Susy" Scutto nei -48 kg femminili. Tuttavia, in questo day-4, poca strada è stata fatta dagli atleti nostrani. La prima a salire sul tatami magiaro è stata Russo, che si è confrontata con la tedesca Friederike Stolze.