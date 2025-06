Jesolo ombrelloni a 10 euro per i residenti nel giorno del Santo Patrono

Jesolo celebra il suo santo patrono, San Giovanni Battista, con un'iniziativa speciale: ombrelloni a soli 10 euro riservati ai residenti nel giorno dei festeggiamenti. Un’occasione unica per rafforzare il senso di comunità e vivere insieme momenti di gioia e condivisione. Scopri di più e partecipa alle attività che arricchiranno questa giornata indimenticabile… È il modo perfetto per sentirsi ancora più vicini alla propria città .

In occasione dei festeggiamenti per San Giovanni Battista, Santo Patrono di Jesolo, l'amministrazione comunale sta predisponendo un programma di iniziative per «valorizzare il senso di comunità e la partecipazione dei cittadini».

