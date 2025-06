Jeff Mills inaugura il SuoNato Festival 2025 | il padre della techno di Detroit torna a Napoli

Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli e annuncia un live esclusivo: giovedì 3 luglio sarà al SuoNato Festival, alla ex Base Nato di Bagnoli. Il dj e producer originario di Detroit, padre della minimal techno e fondatore del collettivo Underground Resistance, presenta dal vivo il suo acclamato progetto “ Tomorrow Comes The Harvest ”. Insieme ai musicisti Jean-Phi Dary e Rasheeda Ali, Jeff Mills ripropone in una nuova veste l’incontro tra mondi musicali e tradizioni differenti che caratterizzavano l’omonimo album realizzato insieme al pioniere dell’afrobeat Tony Allen. L’artista statunitense – nome di spicco della musica elettronica – si esibirà nella serata inaugurale del SuoNato Festival 2025, la rassegna estiva prodotta da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi srl e Duel Production che da luglio a settembre animerà gli spazi della Ex Base Nato con spettacoli e concerti in esclusiva per la Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

