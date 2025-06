Jeff Bezos i veneziani non vogliono le sue nozze | il piano per ostacolare il matrimonio

A Venezia, l'attenzione si accende intorno alle nozze di Jeff Bezos, ma non per celebrare. I cittadini, scettici e contrari, hanno dato vita a una protesta vibrante contro il piano di blindare la città per l'evento, che ora è stato posticipato dal 26 al 28 giugno. Un conflitto tra celebrazione e resistenza che mette in discussione le vere esigenze della comunità. Ma cosa si nasconde dietro questa mobilitazione?

A Venezia è iniziata una grande protesta contro Jeffe Bezos: i cittadini non vogliono che la città venga blindata per il suo matrimonio. Nel frattempo le nozze sono slittate: si terranno dal 26 al 28 giugno. Ma l'amministrazione non capisce a cosa sia dovuta questa mobilitazione.

