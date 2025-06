Jazz ironia e swing | i Musica da Ripostiglio incantano Torino al Museo Reale Mutua

Preparati a lasciarti trasportare dall’ironia, dal swing e dall’energia travolgente dei “Musica da ripostiglio” al Museo Reale Mutua di Torino. Giovedì 19 giugno alle 21, questa formazione inaspettata trasformerà il repertorio underground in un vero e proprio spettacolo jazz irresistibile. Un’occasione unica per scoprire come la passione e il talento possano far brillare anche le note più nascosta. Non perdere l’appuntamento: la musica si fa poesia tra le mura storiche di Torino.

Giovedì 19 giugno alle 21, al Museo Storico Reale Mutua di Torino, per Torino Jazz Festival Piemonte, vanno in scena i “Musica da ripostiglio”. Luca Pirozzi – voce, chitarra, banjo Luca Giacomelli – chitarra Raffaele Toninelli – contrabbasso Emanuele Pellegrini – batteria, percussioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Jazz, ironia e swing: i "Musica da Ripostiglio" incantano Torino al Museo Reale Mutua

In questa notizia si parla di: torino - jazz - musica - ripostiglio

Rock Jazz e dintorni a Torino: Jazz is Dead! - Torino si prepara a vivere un'esperienza sonora senza precedenti con "Jazz is Dead", un evento che fonde ritmi di rock e jazz in una celebrazione di creatività.

Jazz, ironia e swing: i Musica da Ripostiglio incantano Torino al Museo Reale Mutua; Torino Jazz Festival Piemonte 2025 in Piemonte; Il Piemonte si accende di jazz: torna il Torino Jazz Festival Piemonte 2025.

Jazz, ironia e swing: i "Musica da Ripostiglio" incantano Torino al Museo Reale Mutua - Giovedì 19 giugno alle 21, al Museo Storico Reale Mutua di Torino, per Torino Jazz Festival Piemonte, vanno in scena i “Musica da ripostiglio”. Segnala torinotoday.it

Torino Jazz Festival Piemonte: annunciati 23 concerti in 16 Comuni - perché da camera ci sembrava eccessivo”, una performance ironica e coinvolgente a cavallo tra swing, canzone d’autore e ... cuneodice.it scrive