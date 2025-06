Jazz by the Pool 2025 | musica d’autore terme e stelle alle Terme Preistoriche di Montegrotto

Pool” 2025, il festival che trasforma le Terme Preistoriche di Montegrotto in un’oasi di musica, benessere e sapori autentici. Un’esperienza unica tra tramonti mozzafiato, drink d’autore e melodie coinvolgenti sotto le stelle, con artisti di fama italiana pronti a emozionarti. Dal 27 giugno al 29 agosto, preparati a vivere tre serate indimenticabili di pura magia. La musica d’autore ti aspetta: non mancare!

Dal 27 giugno al 29 agosto 2025, alle Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD), torna Jazz by the Pool, il festival che unisce musica dal vivo, benessere e gusto in un contesto naturale d'eccezione. Tre serate speciali nella piscina termale a cielo aperto, tra tramonti, drink d'autore e note sotto le stelle, con protagonisti tre nomi di spicco della scena musicale italiana. Dal 27 giugno al 29 agosto 2025 torna "Jazz by the Pool" con tre serate tra musica, benessere e sapori. È tutto pronto per la XIV edizione di "Jazz by the Pool", il festival che unisce musica dal vivo, relax termale ed eccellenze enogastronomiche nella suggestiva cornice delle Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD).

