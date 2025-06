Javier Zanetti lusinga Lautaro | Il nostro riferimento uno dei calciatori più importanti nella storia dell’Inter

Javier Zanetti, leggenda e simbolo dell’Inter, si sofferma con ammirazione su Lautaro Martinez, uno dei pilastri attuali della squadra. Le sue parole, ricolme di rispetto e entusiasmo, sottolineano l’importanza del talento argentino nel nostro club. Con Zanetti presente in tribuna d’onore per la gara inaugurale del Mondiale per Club, l’atmosfera è carica di aspettative: un’ulteriore conferma di come l’Inter punti sempre all’eccellenza, e Lautaro rappresenta il futuro e il cuore della nostra grande famiglia nerazzurra.

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali della FIFA. Le parole di elogio su Lautaro. Javier Zanetti siederà in tribuna d’onore in occasione della gara inaugurale dell’ Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. In attesa dell’esordio, il vice presidente nerazzurro sta rilasciando molte interviste a diversi canali. L’ultima di queste è arrivata pochi minuti fa, quando ai microfoni della FIFA ha risposto alle domande sui suoi connazionali argentini Lionel Messi e Lautaro Martinez. MESSI – «Parliamo del miglior giocatore del mondo. Vederlo ancora in campo e poterne godere è sicuramente una bella esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Javier Zanetti lusinga Lautaro: «Il nostro riferimento, uno dei calciatori più importanti nella storia dell’Inter»

