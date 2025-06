Jason Segel si confessa | Volevo abbandonare la commedia per il dramma ma alla gente non importa

Jason Segel si confessa: volevo abbandonare la commedia per il dramma, ma alla gente non importa. L’attore racconta con ironia e sincerità il suo percorso tra ruoli comici e intensi, svelando le sfide di cambiare direzione artistica. Nonostante l’apprezzamento per "The End of the Tour", ha scoperto che il pubblico preferisce vederlo nelle sue esilaranti interpretazioni. Oggi, in serie come ...

Jason Segel ha recentemente riflettuto sul viaggio che lo ha portato da "How I Met Your Mother" a "The End of the World" a "Shrinking", abbandonando la commedia per il dramma. Jason Segel racconta con ironia e sincerità il suo passaggio dalla commedia al dramma dopo How I Met Your Mother. Malgrado l'apprezzamento per The End of the Tour, l'attore ha scoperto che il pubblico non era pronto a seguirlo in quella direzione. Oggi, in serie come Shrinking, ha trovato l'equilibrio perfetto: ridere delle lacrime, piangere tra le risate. Jason Segel: un drammatico tentativo comico di reinventarsi Dopo aver vestito i panni di Marshall per ben nove stagioni in E alla fine arriva mamma, Jason Segel ha sentito il bisogno di rompere lo stampo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jason Segel si confessa: "Volevo abbandonare la commedia per il dramma ma alla gente non importa"

In questa notizia si parla di: jason - segel - commedia - dramma

La scena preferita di jason segel in how i met your mother e il suo sorprendente dietro le quinte - La scena preferita di Jason Segel in How I Met Your Mother e il suo sorprendente dietro le quinte. La serie televisiva How I Met Your Mother ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama delle sitcom grazie alla sua combinazione di umorismo originale e momenti drammatici intensi.

Jason Segel si confessa: Volevo abbandonare la commedia per il dramma ma alla gente non importa; Shrinking Stagione 2 - Jason Segel e Harrison Ford sono i protagonisti della commedia-dramma su Apple TV+.; 25 serie tv da guardare su Apple Tv+ – lista aggiornata a giugno 2025.

Jason Segel si confessa: "Volevo abbandonare la commedia per il dramma ma alla gente non importa" - Jason Segel racconta con ironia e sincerità il suo passaggio dalla commedia al dramma dopo How I Met Your Mother. Scrive msn.com

Shrinking: il teaser trailer e la data d'uscita della serie con Jason Segel e Harrison Ford - creatore di "Ted Lasso" e vincitore di un Emmy, Bill Lawrence, dal protagonista, scrittore e produttore esecutivo di ... Lo riporta movieplayer.it