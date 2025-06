Jannik Sinner vuol evitare Alcaraz prima di Wimbledon? Il n1 del mondo spiega la sua scelta di programmazione

Dopo la spettacolare finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno scelto strade opposte per prepararsi a Wimbledon. Mentre l’azzurro si è rifugiato nella quiete della Val Pusteria per ricaricare le energie e riflettere sulla sconfitta, il campione spagnolo ha preferito festeggiare a Ibiza, deciso a lasciarsi alle spalle l’amarezza della disfatta. Ma cosa spinge Sinner a programmare con cura la sua strada verso il numero uno?

Dopo quanto accaduto nella finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz hanno affrontato in maniera diametralmente opposta i giorni successivi, come è logico sia. L'altoatesino ha deciso di raggiungere i suoi genitori in Val Pusteria per rigenerarsi e cercare di trarre del positivo nella sconfitta contro l'iberico sulla terra rossa francese. Carlitos, dal canto suo, si è dato ai festeggiamenti a Ibiza, replicando quanto fatto esattamente l'anno scorso, quando pose il suo primo sigillo nello Slam transalpino. Ora, la concentrazione è per Wimbledon e i due rivali avranno un percorso diverso: il pusterese sarà ad Halle, mentre l'iberico al Queen's (Londra) per cercare di affrontare diversi match prima dei Championships.

