Jannik Sinner le indiscrezioni di Paolo Crepet sulla madre del campione

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo ad Halle, determinato a trasformare la sua rabbia in forza. Paolo Crepet, noto psichiatra, rivela che questa emozione, se ben gestita, potr√† rendere il campione ancora pi√Ļ forte. Le sue parole svelano un lato inedito del giovane talento, mostrando come le sfide passate possano diventare motore di rinascita e successo. La sua determinazione promette di sorprendere ancora.

Jannik Sinner "scender√†¬†in campo ad Halle contro Yannick Hanfmann armato della miglior rabbia possibile, quella che si porta dietro dalla finale persa al Roland Garros. Se ben gestita lo render√†¬†ancora pi√Ļ¬†forte ". Cos√¨¬†la pensa lo psichiatra Paolo Crepet che, alla vigilia del ritorno in campo dell'azzurro sull'erba tedesca, chiarisce ad Agi che proprio i tre match point annullati da Carlos Alcaraz nella mitica finale di Parigi possano metaforicamente rappresentare la chiave per risalire a cavallo dopo la rovinosa caduta francese. "Sinner ha dichiarato che dopo quella finale si √® focalizzato non sulle occasioni perse ma sugli aspetti positivi, sul fatto di aver giocato al suo meglio per oltre cinque ore sulla terra rossa che non √® la sua superficie preferita - analizza Crepet - le reputo balle da 'mental coach'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, le indiscrezioni di Paolo Crepet sulla madre del campione

