Jannik Sinner fa meglio di Novak Djokovic | un dato impressionante del n1 del mondo

Jannik Sinner sta dimostrando di essere un vero predatore del tennis mondiale, e i suoi risultati recenti lasciano senza parole. Non solo si avvicina a battere i giganti come Novak Djokovic, ma lo fa con una determinazione che sorprende anche gli esperti. Con una costanza di rendimento impressionante, l'altoatesino si sta affermando come una delle stelle più luminose del circuito. E questa, è solo l'inizio di un percorso destinato a lasciare il segno nel tennis internazionale.

Jannik Sinner sta cercando di metabolizzare l'amara sconfitta della finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. L'altoatesino è andato vicino a compiere l'impresa di battere lo spagnolo, sulla sua superficie preferita. I tre match-point non sfruttati hanno il sapore dell'occasione mancata da Jannik, che però ha dato conferma della propria grande competitivitĂ anche sulla terra. Una costanza di rendimento notevole, vista la terza finale Slam consecutiva giocata dall'azzurro, che si riflette nella graduatoria mondiale. Sinner, infatti, guida le fila da 54 settimane consecutive. Una statistica notevolissima che, parlando di "primo regno", gli ha permesso di mettersi alle spalle il serbo Novak Djokovic.

