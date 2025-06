Jamil Sadegholvaad | Nessuno si salva da solo In Romagna mix vincente

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, spiega come il mix vincente di innovazione, sostenibilità e identità territoriale sia la chiave per rilanciare non solo la sua città, ma l’intera Romagna. In un contesto globale competitivo, la crescita condivisa e la collaborazione tra territori sono fondamentali. Per lui, “nessuno si salva da solo”, e il vero successo nasce dalla sinergia tra comunità. È questo il motore che può far ripartire l’Italia.

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, "il motore dell'Italia che riparte tra innovazione, sostenibilità e identità territoriale". Questo è il sottotitolo dell'evento di QN Distretti: in cosa si traduce secondo lei per Rimini? "Per me si traduce così – risponde il primo cittadino –: se pensiamo che in questo momento, nel mondo, la concorrenza si possa fronteggiare e soprattutto vincere facendo la corsa tra territori limitrofi. Credo che il risultato finale sia scontato". Qual è la strada da percorrere, allora? "Sino a qui la fortuna turistica di Rimini e della Riviera romagnola è stata costantemente la capacità di comporre e proporre un mix inimitabile tra tradizione e capacità di creare nuove tendenze, tra spontaneità e filiere industriali, tra clienti fedeli e nuovi potenziali mercati.

