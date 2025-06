Jamie Lee Curtis sul possibile ritiro | Morirò lavorando!

Jamie Lee Curtis, iconica attrice e simbolo di talento senza tempo, ha smentito le voci di un possibile ritiro, affermando con entusiasmo che la passione per la recitazione rimane il suo motore principale. Durante il Tribeca Film Festival, ha condiviso che continuerĂ a lavorare con la stessa energia di sempre, mantenendo vivo il suo desiderio di raccontare storie. Per ora, non pensa al momento in cui dirĂ addio al set...

L'attrice Jamie Lee Curtis ha rivelato di non avere alcuna intenzione di smettere di lavorare, nonostante gli anni che passano. Jamie Lee Curtis, durante un'apparizione al Tribeca Film Festival, ha parlato della sua carriera, confermando che non ha alcuna intenzione di smettere di recitare. L'attrice ha infatti risposto ai microfoni di ET Online a una domanda sul suo futuro, sottolineando che per ora non pensa al momento in cui dirĂ addio al mondo del cinema e della televisione. Nessun addio all'orizzonte per la star In modo ironico, ma al tempo stesso serio, Jamie Lee Curtis ha dichiarato: "Morirò lavorando".

