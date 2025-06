James Joyce Dublino e una data leggendaria | tutto quello che forse non sapete sul Bloomsday

letteratura e vita reale nasce il fascino senza tempo del Bloomsday, una festa che unisce storia, passione e cultura in un omaggio vivido all'opera di Joyce e alla città che l'ha ispirata. Scopriamo insieme i segreti di questa giornata leggendaria e il suo significato profondo, che va oltre le pagine del romanzo per diventare un vero e proprio festival di memoria e creatività.

Ogni anno, il 16 giugno, migliaia di appassionati di letteratura si riuniscono per celebrare il Bloomsday, una giornata interamente dedicata a Ulisse, il capolavoro di James Joyce, considerato all’epoca osceno. La data scelta non è casuale: il 16 giugno 1904 è il giorno in cui si svolgono tutte le vicende narrate nel romanzo e coincide, nella vita reale, con la prima uscita tra Joyce e la sua futura moglie Nora Barnacle. Da questo intreccio tra biografia e finzione nasce una delle celebrazioni letterarie più originali al mondo. Il termine Bloomsday deriva dal nome del protagonista dell’opera, Leopold Bloom, un pubblicitario ebreo che attraversa Dublino nel corso di una giornata ordinaria. 🔗 Leggi su Cultweb.it