jake gyllenhaal star del thriller politico code black

L'attore Jake Gyllenhaal sarà coinvolto come produttore e protagonista di un nuovo film intitolato Code Black, ecco i dettagli. Jake Gyllenhaal sembra sarà il protagonista del thriller Code Black, un film tratto da un racconto scritto da Harrison Query di cui Amazon MGM Studios ha ottenuto i diritti. L'accordo con lo scrittore sembra sia stato raggiunto con un compenso record a sette cifre, tra i più alti di sempre per un progetto basato su un racconto breve. I primi dettagli del progetto La Nine Stories di Jake Gyllenhaal sarà coinvolta nella produzione del thriller politico con protagonista uno dei migliori cardiochirurghi attivi negli Stati Uniti che viene portato a Washington per effettuare un'operazione ad alto rischio e venendo trascinato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it