Jair-Igor Jesus gol e il debutto di Correa | il Botafogo stende Seattle in casa sua

Nello stadio dei Sounders i brasiliani scappano nel primo tempo, inutile una buona ripresa degli americani che accorciano con Roldan. L'ex Inter esordisce nella ripresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jair-Igor Jesus gol e il debutto di Correa: il Botafogo stende Seattle in casa sua

