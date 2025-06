Jacobs scalda i motori per i Mondiali di atletica | domani in pista ai Nurmi Games

Jacobs si prepara a scaldare i motori per i Mondiali di atletica, iniziando domani ai Nurmi Games di Turku. Il campione olimpico di Tokyo affronta i 100 metri in una tappa fondamentale della sua stagione, che promette grandi emozioni. Con lui, brillano anche Furlani nel salto lungo e la promettente Carmassi nei 100hs, tutti pronti a dar battaglia e a scrivere nuove pagine di successo.

Il campione olimpico di Tokyo gareggia nei 100 al meeting di Turku, in Finlandia. "La mia stagione riparte da qui, tutto sta andando bene". Nella stessa manifestazione anche Furlani nel lungo e la neoprimatista italiana dei 100hs, Carmassi.

