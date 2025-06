Jack Draper | La rivalità tra Sinner e Alcaraz ci farà crescere tutti Sono sicuro che Jannik vincerà più volte a Parigi

Ma ora Jack Draper si prepara a scrivere nuove pagine di successo sul prato, affrontando la rivalità tra Sinner e Alcaraz che promette di farci crescere tutti. Con un potenziale straordinario e una determinazione incrollabile, il giovane britannico punta a conquistare Wimbledon e a dimostrare di essere una vera forza del tennis internazionale. La sfida è lanciata: il futuro è nelle sue mani e il meglio deve ancora venire.

Jack Draper è tra i giocatori più attesi della stagione sull'erba del massimo circuito internazionale del tennis. Migliorato in maniera esponenziale negli ultimi mesi, il n.6 della classifica mondiale ha grandi ambizioni in vista di Wimbledon, pensando alle proprie attitudini e ai passi in avanti che ha compiuto. Certo, la delusione dell'eliminazione negli ottavi di finale del Roland Garros contro il kazako Alexander Bublik è stata importante, ma c'è voglia di rifarsi. Draper, prima di essere a Wimbledon, affronterà il celebre torneo del Queen's e, in conferenza stampa, ha sottolineato quanto sia importante la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il tennis.