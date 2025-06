Italian Uppercut #206 – PWR Summer Extravaganza Report

Benvenuti appassionati di wrestling italiani! Questa volta, vi portiamo nel cuore di Roma, dove il 8 giugno si è tenuto un evento imperdibile della PWR, frutto di una fusione tra Italian Wrestling Association ed European Pro Wrestling. Con Aldo Fiadone come nostro guida, esploreremo i momenti più intensi di questa spettacolare serata, ricca di emozioni e colpi di scena. Preparatevi a rivivere un’altra avventura che conferma la vitalità del nostro wrestling nazionale!

