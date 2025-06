Italia Viva Marche ribadisce fedeltà al centrosinistra e a Matteo Ricci | A destra finiranno pochi transfughi

ANCONA – Italia Viva Marche resta fedele al campo progressista e ribadisce di sostenere in tutto e per tutto Matteo Ricci nella corsa alla presidenza della Regione Marche. A ribadirlo è la direzione regionale del partito dopo che dalle sedi di Ascoli e Fermo, diversi iscritti hanno chiesto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Italia Viva Marche ribadisce fedeltà al centrosinistra e a Matteo Ricci: «A destra finiranno pochi transfughi»

