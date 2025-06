Italia violenta grandinata spazza via tutto | macchine distrutte danni pesantissimi

Nonostante l’allerta meteo, la furia della grandine ha colpito impietosa, causando danni ingenti alle auto e alle proprietà, e lasciando le comunità locali a fare i conti con le conseguenze di un evento naturale che si fa sempre più unpredictabile.

Nel primo pomeriggio, una violenta ondata di maltempo ha colpito alcune aree del Nord Italia, lasciando dietro di sé un bilancio preoccupante. Le immagini e le testimonianze raccolte raccontano di strade invase dall’acqua, parabrezza in frantumi e campi agricoli devastati. Si tratta dell’ennesimo episodio estremo che mette in evidenza la crescente vulnerabilità di alcune zone del Paese ai fenomeni atmosferici intensi. Nonostante l’allerta meteo, l’intensità dell’evento ha sorpreso molti residenti, causando rallentamenti, interruzioni dei servizi e forti disagi nei trasporti. I danni, ancora in corso di valutazione, potrebbero rivelarsi ingenti, soprattutto per le attività agricole colpite nel momento più delicato della stagione. 🔗 Leggi su Tvzap.it