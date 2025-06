Italia Under 21 Nunziata accoglie Gattuso | Farà grandi cose ha un compito non facile

Carmine Nunziata si prepara ad affrontare una sfida cruciale all’Europeo Under 21, ma il suo sguardo è già rivolto al futuro e alle grandi responsabilità che lo attendono. Con l’ingresso di Gattuso come nuovo Ct, l’Italia si arricchisce di un leader carismatico e di esperienza. Un compito non facile, ma ricco di opportunità per continuare a scrivere pagine importanti nel calcio giovanile italiano.

Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa per parlare alla vigilia della sfida agli Europei in Slovacchia contro la Spagna (domani ore 21, in diretta su Rai 2) valida per il primato del Gruppo A: entrambe le squadre sono a punteggio pieno e qualificate. Tanti i temi trattati dal tecnico campano durante l’incontro con i giornalisti, tra questi c’è anche l’approdo di Gennaro Gattuso come Ct della Nazionale maggiore. Leggi anche: Il mistero Gattuso: l’allenatore che più fallisce, più fa carriera. L’intramontabile fascino delle maniere forti Le parole di Nunziata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Italia Under 21, Nunziata accoglie Gattuso: «Farà grandi cose, ha un compito non facile»

In questa notizia si parla di: italia - under - nunziata - gattuso

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

?Le parole di #Nunziata e degli #Azzurrini nel post partita Guarda su #VivoAzzurroTV https://tinyurl.com/y9d5mw94 #U21EURO #SlovacchiaItalia #Under21 #Azzurrini Vai su Facebook

Italia U21, Nunziata annuncia cambi con la Spagna e svela un retroscena su Gattuso: Ecco cosa mi hanno detto; Italia U21, contro la Spagna per il primo posto. Nunziata: Farò qualche cambio. Gattuso? Compito non facile; Italia Under 21, Nunziata accoglie Gattuso: «Farà grandi cose, ha un compito non facile».

Italia U21, Nunziata annuncia cambi con la Spagna e svela un retroscena su Gattuso: "Ecco cosa mi hanno detto" - L'Italia U21 si gioca la vetta del Gruppo A con la Spagna: Nunziata ricorrerà al turnover, poi lancia un messaggio a Gattuso, neo ct della Nazionale maggiore. Segnala sport.virgilio.it

Italia U21, contro la Spagna per il primo posto. Nunziata: "Farò qualche cambio. Gattuso? Compito non facile" - Le dichiarazioni del commissario tecnico alla vigilia dell'ultima partita del girone degli Europei di categoria: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it scrive