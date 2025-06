Italia | sul ritorno di Mancini c'era il veto di Buffon

L’Italia si prepara a riscrivere il suo futuro calcistico, con Gennaro Gattuso alla guida e un occhio vigile sulle polemiche che infiammano il mondo del calcio. Dopo il veto di Buffon e l’umiliante sconfitta contro la Norvegia, il nuovo corso promette sfide importanti e rinnovate speranze. Ma quali strategie adotterà la nazionale per rialzarsi? La risposta si trova nelle prossime mosse che definiranno il cammino azzurro.

L`Italia riparte ufficialmente da Gennaro Gattuso. Il casting iniziato dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia e dopo la scelta di esonerare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

