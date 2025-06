Italia-Spagna Europei Under 21 | a che ora e dove vederla in diretta

L’Italia Under 21 si prepara a sfidare la Spagna in un match cruciale degli Europei di calcio, un vero grande evento da non perdere. Martedì 17 giugno, alle ore 21:00, i nostri giovani talenti scenderanno in campo per dimostrare il loro valore e conquistare la vittoria. Vuoi scoprire dove e come vederla in diretta? Continua a leggere e preparati a tifare Italia!

Big match agli Europei Under 21 di calcio per l'Italia. Martedì 17 giugno gli Azzurrini di Carmine Nunziata affrontano la Spagna, una delle grandi favorite per la vittoria finale, a punteggio pieno dopo aver battuto Slovacchia e Romania. L'Italia, a punteggio pieno nel girone A grazie alle. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Italia-Spagna, Europei Under 21: a che ora e dove vederla in diretta

