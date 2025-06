Italia Nunziata accoglie Gattuso | Farà grandi cose ha un compito non facile

Italia Nunziata accoglie Gattuso con entusiasmo e speranza: un compito importante, ricco di sfide e responsabilità, per guidare la Nazionale verso nuovi successi. Carmine Nunziata, alla vigilia della partita contro la Spagna agli Europei in Slovacchia, ha parlato della crescita del team e dell’arrivo di Gattuso come nuovo allenatore. Un passo fondamentale nel percorso di rinascita del calcio italiano, che promette grandi emozioni e successi futuri.

Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa per parlare alla vigilia della sfida agli Europei in Slovacchia contro la Spagna (domani ore 21, in diretta su Rai 2) valida per il primato del Gruppo A: entrambe le squadre sono a punteggio pieno e qualificate. Tanti i temi trattati dal tecnico campano durante l’incontro con i giornalisti, tra questi c’è anche l’approdo di Gennaro Gattuso come Ct della Nazionale maggiore. Leggi anche: Il mistero Gattuso: l’allenatore che più fallisce, più fa carriera. L’intramontabile fascino delle maniere forti Le parole di Nunziata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Italia, Nunziata accoglie Gattuso: «Farà grandi cose, ha un compito non facile»

