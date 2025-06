Italia Mondiali la calcolatrice non basta più ora serve un’impresa di cuore e sudore | per l’Italia di Gattuso sei finali da vincere l’incubo playoff e il fantasma di Haaland

L’Italia ai Mondiali di calcio si gioca tutto, e la calcolatrice ormai non basta più: ora serve un’impresa di cuore e sudore. Con Gattuso alla guida, la Nazionale si prepara a sfidare le ultime difficoltà per conquistare il sorriso e il sogno di una qualificazione che sembra sempre più a rischio. Le sfide finali sono un banco di prova decisivo, e il nostro impegno non conosce pause. È il momento di dimostrare che il vero successo nasce dalla passione.

Le ultime sulla situazione dell'Italia per la qualificazioni ai Mondiali 2026 dopo la nomina di Gattuso come nuovo ct. I dettagli «Sarà difficile». Le prime parole di Gennaro Gattuso al presidente Gravina dopo aver visto il cammino che attende la Nazionale non sono state di circostanza, ma una fotografia lucida della realtà. La luna di .

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

( Alessandro Vinci) Sospiro di sollievo per l'Italia femminile in Nations League: le ragazze di Soncin rispettano il pronostico battendo il Galles fanalino di coda del gruppo 4 per 4-1 a Swansea e riagguantano così il secondo posto sinonimo di permanenza Vai su Facebook

Italia, ufficiale: Gattuso è il nuovo ct. Cosa serve per andare al Mondiale; Pecco Bagnaia campione del mondo di Motogp se… le combinazioni nella lotta con Jorge Martin; Euro 2024, combinazioni qualificazione e migliori terze: quanto guadagna l’Italia.

Gattuso, uno di quelli per cui l'azzurro è un valore. Però deve portarci ai Mondiali - Il nuovo ct appartiene a una generazione che all'Italia ha dato tutto e può trasmettere al gruppo i suoi principi. Riporta gazzetta.it