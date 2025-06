Italia in allarme | il nostro ruolo silenzioso nella guerra Israele-Iran

L’Italia si trova in prima linea, ma spesso silenziosa, nel complesso teatro della tensione tra Israele e Iran. Tra basi NATO strategiche, rotte del gas e accordi segreti, il nostro paese svolge un ruolo cruciale senza molta attenzione pubblica. Mentre Tel Aviv e Teheran si scontrano, Roma rischia di essere invisibile ma vulnerabile. La domanda è: quanto a lungo potremo continuare a rimanere in disparte senza comprometterci?

Tra basi NATO, rotte del gas e accordi segreti, l'Italia si trova al centro della scacchiera geopolitica del Medio Oriente. Mentre Tel Aviv e Teheran si scambiano missili, Roma tace. Ma resta esposta.

