Italia del canottaggio trionfa a Varese | otto medaglie in Coppa del Mondo

Italia del canottaggio trionfa a Varese, conquistando otto medaglie in Coppa del Mondo e confermando il suo dominio sulle acque internazionali. Dalle vittorie d’oro alle imprese paralimpiche, la squadra azzurra dimostra ancora una volta talento, determinazione e passione. Un risultato straordinario che rafforza il prestigio del nostro movimento e infonde orgoglio in tutta la nazione. La nostra nazionale scrive un’altra pagina di eccellenza sportiva, lasciando il pubblico senza fiato.

L’Italia del canottaggio risponde presente. Dalle acque di Varese, nell’ultima giornata di gare di Coppa del Mondo, la Nazionale azzurra conquista due ori con il quattro di coppia maschile e con il due senza femminile. Non solo, arriva anche un argento con il doppio maschile e un bronzo con l’otto maschile a cui si aggiunge pure il secondo posto paralimpico di Giacomo Perini. In totale, con l’argento del due senza PR3 maschile e i bronzi del singolista leggero Luca Borgonovo e del quattro con PR3 mix, la squadra nostrana chiude la tappa varesina con un bottino di ben otto medaglie. Brilla la prestazione dal quarto di coppia maschile, composto da Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia del canottaggio trionfa a Varese: otto medaglie in Coppa del Mondo

In questa notizia si parla di: italia - canottaggio - varese - otto

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv - L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio.

Coppa del Mondo di CANOTTAGGIO- Varese - 3° posto per l"otto" Senior maschile (equipaggio Italia 1) con il nostro Alfonso Maria Scalzone! 4° posto eq.2 : http://Fin.Sc. Leonardo Pietra Caprina, Fin. Jacopo Frigerio, Fin. Luca Chiumento e Fin. Alessandro B Vai su X

SPETTACOLO A VARESE La Coppa del Mondo di canottaggio fa tappa nelle acque di casa… e l’#ItaliaTeam si esalta! primo successo del due senza femminile azzurro nel massimo circuito quattro di coppia maschile doppio maschile otto masch Vai su Facebook

Italia del canottaggio trionfa a Varese: otto medaglie in Coppa del Mondo; Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di Canottaggio a Varese: successo di pubblico e otto medaglie per l'Italia; Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di canottaggio a Varese con otto medaglie per l’Italia.

Italia del canottaggio trionfa a Varese: otto medaglie in Coppa del Mondo - La Nazionale azzurra conquista due ori, un argento e un bronzo a Varese, chiudendo con otto medaglie complessive. Lo riporta sport.quotidiano.net